Simic, esordio e gol con il Milan: i genitori si commuovono allo stadio | VIDEO

SportFair

Vedere il proprio figlio fare il suo esordio in Serie A, a San Siro, con la gloriosa maglia del Milan, è un’emozione grandissima per ogni genitore. Vedergli anche segnare il primo gol tra i professionisti dopo appena 17 minuti che ha messo piede in campo non ha prezzo.

È quanto accaduto alla mamma e al papà di Jan-Carlo Simic, giovane primavera rossonero, chiamato in causa a partita in corso per l’infortunio di Pobega, in gol poco dopo il suo ingresso in campo. La reazione commossa dei genitori è diventata subito virale sui social.

Simic segna all'esordio con il Milan: i genitori si commuovono