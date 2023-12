Michael Schumacher in pista con una Mercedes: il retroscena sulle terapie

SportFair

Sono passati 10 anni dall’incidente che ha cambiato la vita di Michael Schumacher. Erano gli ultimi giorni del dicembre 2013 quando il pilota tedesco è rimasto vittima di un brutto incidente sugli sci a Meribel riportando gravi danni cerebrali. Da quel momento, dopo essere sopravvissuto per miracolo, di Michael Schumacher si sa poco o nulla.

La famiglia ha scelto di chiudersi al mondo esterno, chiedendo privacy, rilasciando poche e frammentarie notizie. Di recente, la “Bild” è tornata a far luce sulle condizioni dell’ex pilota della Ferrari svelando alcuni retroscena particolari.

Le terapie di Michael Schumacher: in pista con una Mercedes

L’autorevole quotidiano tedesco ha parlato di una particolare terapia alla quale Schumacher sarebbe stato sottoposto per stimolarne l’attività celebrale: l’ex pilota tedesco sarebbe stato portato a girare in pista, a bordo di una Mercedes-Amg, al fine di fargli riprovare suoni e sensazioni forti che hanno fatto parte della sua vita per tantissimi anni.

La “Bild” ha aggiunto che Schumacher è assistito, oltre che dai familiari, da un team di specialisti (almeno 15) che sono con lui a turno 24 ore su 24.