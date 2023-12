Schumacher, perchè l’ex manager ha “perso le speranze”: la triste rivelazione

SportFair

Intorno alle condizioni di salute di Michael Schumacher è presente, ormai da 10 anni, un alone di mistero e riservatezza. Dopo l’incidente sugli sci a Meribel del dicembre 2013, nel quale il campione tedesco ha rischiato di perdere la vita, le notizie intorno a Schumacher sono diminuite drasticamente per volontà della famiglia. E con esse anche i contatti con le persone esterne al nucleo familiare.

L’ex manager di Schumacher, Willi Weber, ha rilasciato una recente intervista riportata da “Express” nella quale racconta del suo progressivo allontanamento dal “Kaiser”.

Il rimpianto di Willi Weber

“Quando penso a Michael ora, purtroppo non ho più alcuna speranza di rivederlo. Nessuna notizia positiva dopo 10 anni, e nel documentario ufficiale si è potuto sentire dalle dichiarazioni commosse di Corinna e Mick che non riesce ancora a camminare o a parlare“, ha dichiarato l’ex manager.

“Naturalmente rimpiango molto di non aver fatto visita a Schumacher, e mi do la colpa. Avrei dovuto andare a trovarlo in ospedale. Ho sofferto come un cane dopo il suo incidente. Mi ha colpito incredibilmente, potete immaginarlo. Ovviamente, anche per il fatto che Corinna non permettesse più alcun contatto. A un certo punto è arrivato il momento in cui ho dovuto separarmi definitivamente da Michael“, ha concluso.