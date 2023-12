Mercato Virtus Bologna, euro-colpo sotto canestro: arriva Ante Zizic

SportFair

Botto di Capodanno per la Virtus Bologna. Gli emiliani chiudono il 2023 con un colpo di mercato di primo livello che non fa altro che confermare l’ottima prima metà di stagione e le grandi ambizioni delle ‘V Nere’. Dopo il ko di Devontae Cacok, infortunatosi al ginocchio (starà fuori l’intera stagione) giovedì scorso nella gara di Eurolega contro il Partizan, Bologna ha firmato Ante Zizic.

Virtus Bologna: chi è Ante Zizic?

Centro croato classe 1997, altro 211 cm, Ante Zizic è stato uno dei pivot più impattanti degli ultimi 4 anni in Eurolega vissuti tra Maccabi Tel Aviv ed Efes. Nato a Spalato, debutta nel 2014 con la maglia di Zagabria. Nel 2017, dopo un’ottima stagione al Darussafaka, si rende elegibile per l’NBA e viene scelto al primo giro da Boston, poi passa ai Cleveland Cavaliers giocando 157 match in 3 stagioni. Nel 2020 torna in Eurpa al Maccabi con cui vince 4 titoli in 2 anni, nella passata stagione all’Efes conquista l’accoppiata Campionato e Coppa del Presidente.