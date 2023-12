Mercato NBA, botti di Capodanno anticipati: mega scambio New York Knicks-Toronto Raptors

SportFair

Botti di Capodanno anticipati in NBA e il riferimento è al mercato. New York Knicks e Toronto Raptors hanno completato un mega scambio in grado di spostare gli equilibri delle due squadre. L’operazione non è ancora ufficiale ma la trattativa è stata definita nelle ultime ore: OG Anunoby, Malachi Flynn e Precious Achiuwa finiscono ai Knicks in cambio di RJ Barrett, Immanuel Quickley e una seconda scelta al Draft.

Anunoby è alla sua settima stagione in NBA con la maglia dei Raptors e viaggia ad una media di 15.1 punti con 3.9 rimbalzi e 2.6 assist. Il centro Achiuwa realizza 7.7 punti in 15 minuti a partita con 5.4 rimbalzi. Barrett lascia New York dopo 4 stagioni e mezzo, in stagione ha totalizzato 18.2 punti di media a partita con 4.3 rimbalzi.