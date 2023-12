Mercato NBA, Dejounte Murray nel mirino dei Lakers: sacrificio pesante per arrivarci?

SportFair

La vittoria dell’NBA Cup, il nuovo torneo di inizio stagione, è stato un obiettivo a breve termine che i Lakers hanno voluto raccogliere in maniera importante, ma per raggiungere i Playoff e fare bene in postseason ci sarà da impegnarsi in maniera decisamente maggiore. E magari anche rinforzare il roster aggiungendo la tanto agognata ‘terza stella’ al duo LeBron James-Anthony Davis.

Mercato NBA: Lakers su Dejounte Murray

Nel mirino dei Lakers, così come in quello di diverse altre squadre NBA, c’è da tempo Zach LaVine in uscita dai Chicago Bulls, ma secondo l’insider Shams Charania, la franchigia gialloviola avrebbe messo gli occhi anche su Dejounte Murray. Il talento degli Hawks ha un contratto da 130 milioni spalmati in 5 anni, LaVine da 180 milioni in 4 stagioni.

Atlanta ha un record stagionale di 12-18 e potrebbe decidere di privarsi del suo secondo violino davanti a una buona offerta. Gli asset dei Lakers non sono molti: possibile il sacrificio di Austin Reaves, pedina che i Lakers farebbero fatica a cedere, ma anche una delle poche contropartite interessanti per Atlanta. Possibile anche l’addio del giovane Max Christie.