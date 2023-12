“Così mi stufo e smetto”, Verstappen sicuro: le circostanze per il ritiro

SportFair

Ha da poco compiuto 26 anni e sentir parlare di ritiro in un discorso inerente a Max Verstappen non può far altro che generare una genuina risata. La situazione appare meno divertente quando a parlarne è lo stesso pilota olandese, con la stessa serietà di argomentazioni che mette in pista ogni domenica quando le suona agli avversari sui circuiti di tutto il mondo.

La stella della Red Bull si è laureato Campione del Mondo per il terzo anno consecutivo, una stagione dominata nella quale ha macinato record, alzato trofei e schiacciato ogni rivale rincorrendo solo matematica certezza del successo in una lotta 1vs1 con se stesso. Eppure, nel momento in cui la sua carriera è all’apice del successo, Max Verstappen ha già ben chiaro il momento in cui saluterà tutti.

Max Verstappen: la riflessione sul ritiro

La notizia potrebbe far sobbalzare qualche rivale che già pregusta la possibilità di qualche successo extra per il futuro. Ma c’è la ‘fregatura’: il ritiro non è imminente. A dirla tutta, la ‘data di scadenza’ non è ancora presente sul prodotto, apparirà quando Max non sarà più competitivo.

“È molto semplice – ha spiegato il tre volte campione del mondo a ‘The-Race’ – Avrò questo approccio fino al giorno in cui mi dirò che non potrò più farlo. E allora mi fermerò. Amo la competizione e mi piace vincere le gare, non mi annoia. So che se corressi a un’intensità inferiore non sarei al 100% di quello che posso fare. E se non sto dando il 100%, allora mi stufo e preferisco non guidare“.