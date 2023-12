Marquez in Ducati, il commento di Lorenzo spacca la MotoGp: “se dovessi scommettere…” 

SportFair

È bastato il test di Valencia, il primo approccio con la nuova moto, per lanciare un segnare forte a tutto paddock. Marc Marquez con la Ducati del Team Gresini può tornare competitivo in ottica titolo. Il talento è quello di un 8 volte Campione del Mondo, di certo non scompare con qualche stagione sbiadita. A dirla tutta, al talento di Cervera mancava una moto all’altezza delle concorrenti.

E il test di Valencia, in questo senso, sembra poter essere stato piuttosto profetico. Intervistato dal quotidiano spagnolo “As”, Jorge Lorenzo ha parlato di Marc Marquez e della possibilità di vederlo battagliare per il trionfo iridato.

Lorenzo scommette su Marquez

“Non avrà vita facile, ma, se dovessi scommettere, punterei su di lui“, ha affermato Jorge Lorenzo. Alla base della sua tesi sulla competitività di Marc Marquez c’è il paragone con il fratello Alex, più giovane e probabilmente meno talentuoso, ma che in Gresini ha fatto un miglioramento enorme rispetto alle difficoltà avute in Honda.

“Basta guardare cosa ha fatto quest’anno Alex – ha sottolineato Lorenzo – Anche se è cresciuto molto in MotoGP e si è avvicinato al livello di Marc, non ha la stessa magia e talento. Quindi se Alex è stato in grado di ottenere simili risultati quest’anno, perché suo fratello non dovrebbe riuscire a vincere molte gare nel 2024?“.

Se in tanti hanno giudicato il passaggio di Marquez in Ducati come possibile fonte di problemi, Lorenzo sembra puntare nella direzione opposta. Certo, le difficoltà non mancheranno. “Incontrare piloti che conoscono già la Ducati e sono più giovani di lui gli complicherà un po’ le cose. Mi aspetto comunque che Marquez possa lottare per il titolo”, ha concluso.