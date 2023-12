Marcelinho Carioca sequestrato e rilasciato dal marito della sua amante | VIDEO

SportFair

Giornate intense e spaventose per Marcelinho Carioca, ex calciatore brasiliano. L’ex atleta è stato coinvolto in una situazione tanto grottesca quanto paurosa.

Domenica scorsa la Polizia è stata allertata della scomparsa di Marcelinho, dopo che un veicolo sospetto è stato ritrovato nel quartiere di Monte Belo. La Polizia Militare ha identificato l’auto e la targa era collegata a un’azienda di Marcelinho.

Lunedì mattina scorso, due persone sono state arrestate perché sospettate: ore dopo gli arresti, Carioca è stato rilasciato e quello che era successo al nazionale brasiliano è stato rivelato. Carioca era trattenuto contro la sua volontà da un uomo che lo aveva sorpreso con sua moglie.

Prima che venisse rilasciato, Marcelinho Carioca ha registrato un video, nel quale compare anche la sua amante, col quale ha confessato di aver avuto una relazione con una donna sposata.

Marcelinho Carioca apareceu em um vídeo, publicado na tarde desta segunda-feira (18/12), e afirmou ter sido supostamente sequestrado. Na gravação, cuja veracidade foi confirmada pela Polícia Civil de São Paulo, o ex-atleta disse que teria se envolvido com uma mulher casada. pic.twitter.com/8dWwVXlrFW — Metrópoles (@Metropoles) December 18, 2023