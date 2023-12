Lutto nel mondo del wrestling: è morto Killer Khan, rivale storico di Hulk Hogan

SportFair

Lutto nel mondo del wrestling: è morto Killer Khan, un altro dei grandi eroi WWE. Il suo vero nome era Masashi Ozawa. Il 76enne si è spento a causa della rottura di un’arteria. Il wrestler giapponese, soprannominato “il gigante della Mongolia”, è noto per le grandi rivalità con Pedro Morales, Bob Buckland e soprattutto André the Giant e Hulk Hogan.

La sua grande rivalità con André the Giant nasce nel 1981, dove venne messa in scena la rottura della gamba del francese, attribuita proprio a Killer Khan. In realtà André si era fatto male cadendo dal letto il giorno prima dell’incontro. Nella parte finale della carriera la rivalità storica con Hulk Hogan, cercando senza risultati di strappare il titolo di campione assoluto.

“La WWE apprende che Masashi Ozawa, noto agli appassionati di sport e intrattenimento come Killer Khan, è morto all’età di 76 anni. La WWE estende le sue condoglianze alla famiglia, agli amici e ai fan di Ozawa”, si legge sul profilo X.