I Los Angeles Lakers vincono la prima NBA Cup: LeBron MVP, Davis dominante

La prima NBA Cup non poteva che andare al giocatore più iconico degli ultimi 20 anni dell’NBA. LeBron James e i suoi Los Angeles Lakers vincono l’In-season Tournament, la novità che, a partire da questa stagione, aggiunge un nuovo trofeo nelle prime settimane di regular season.

Nella finale del torneo i Lakers hanno superato 123-109 gli Indiana Pacers di un Haliburton un po’ meno impattante rispetto a quanto aveva abituato in stagione, seppur abbia chiuso in doppia doppia con 20 punti e 11 assist. A proposito di doppie doppie, clamorosa quella di Anthony Davis da 41 punti, 20 rimbalzi e 5 assist: un dominio dittatoriale nel pitturato. Per LeBron James, MVP del torneo, 24 punti, 11 rimbalzi e 4 assist. Ottima anche la prova di Austin Reaves da 28 punti.