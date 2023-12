Lewis Hamilton ed il trofeo scomparso: protesta o furto? Tutta la verità

Si è tenuta qualche giorno fa la cerimonia di premiazione di Formula 1, con Max Verstappen che ha ricevuto il suo trofeo di campione del mondo così come Perez quello di vice-campione e Hamilton quello di terzo classificato.

Al termine della cerimonia si è alzato un polverone attorno al britannico della Mercedes. Hamilton, che mancava alla serata finale del Mondiale dal 2021, anno in cui ha perso il titolo nella tanto discussa gara di Abu Dhabi, ha ricevuto il suo premio, che però è poi ‘scomparso’.

In un primo momento si è parlato di un atto di protesta di Hamilton per il caso che riguarda la famiglia Wolff e la presunta indagine, poi smentita, della FIA. Successivamente, però, è stato chiarito che si è trattato solo di un equivoco.

La FIA ha infatti confermato quanto affermato da Mercedes, ovvero che Hamilton avrebbe consegnato il trofeo ad un funzionario della FIA per farglielo custodire.

E’ stato l’uomo in questione a fare ancor più chiarezza sull’accaduto.

“Sono molto deluso del fatto che io venga dipinto come un ladro, innanzitutto voglio sottolineare che io non ho rubato nulla a nessuno. Lewis Hamilton ha messo il premio sul tavolo e io gli ho chiesto se potevo prenderlo. Mi ha risposto che potevo prenderlo e ho pensato che me l’avesse regalato. Di fronte alla nota ufficiale della Mercedes, però, capisco che evidentemente Hamilton deve avermi scambiato per il funzionario della FIA al quale credeva di aver affidato temporaneamente il trofeo”, questa la spiegazione di Nihad Nesirli, l’uomo venuto in possesso del trofeo di Hamilton.