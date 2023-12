L’esultanza di Lautaro Martinez: il motivo della scritta “fuerza Bahia Blanca” | FOTO e VIDEO

SportFair

Spettacolo assicurato nel match del campionato di Serie A tra Lazio e Inter. Le due squadre sono in campo per il posticipo della 16ª giornata del massimo torneo italiano in una sfida importantissima per lo scudetto.

Il match dell’Olimpico si sblocca dopo 40′ minuti con il gol del solito Lautaro Martinez. Il calciatore argentino ha dedicato il gol alle vittime di Bahia Blanca. Nelle città argentina 13 persone sono morte a causa del crollo del tetto di un impianto sportivo, in occasione di una gara di pattinaggio. Il crollo è stato causato da una tempesta con forti piogge e venti.

