LeBron James e i ‘vecchietti’ da 40 punti: solo in 3 hanno fatto meglio | CLASSIFICA

Il Natale si avvicina, ma per molti appassionati di basket la data ufficiale arriva 5 giorni dopo il canonico 25 dicembre. Il 30 dicembre, infatti, è il giorno di nascita di LeBron James, “Il Prescelto”, che tra 6 giorni compirà 39 anni. La carta d’identità, anche per i top player, parlerebbe a questo punto di carriera sul viale del tramonto, utilizzo con il contagocce e statistiche striminzite, con qualche lampo utile solo a ricordare il passato. Ma per LeBron James non è così.

LeBron James: 40 punti contro OKC

Vecchio a chi? LeBron James è lo stesso di sempre. Da quando ha messo piede nella lega ricopre il ruolo di leader e trascinatore delle proprie franchigie. Nella notte, ormai alla soglia dei 39 anni, ha messo insieme 40 punti nella gara tra Los Angeles Lakers e Oklahoma City Thunder. Traguardo che gli ha permesso di entrare in una classifica speciale di pochi eletti che oltre i 38 anni sono riusciti a segnare almeno 40 punti. Nella top 10 monopolizzata da Michael Jordan con 6 apparizioni, anche Jamal Crawford, Karl Malone e Kareem Abdul-Jabbar.

Più di 40 punti ad almeno 38 anni: la top 10

Michael Jordan, 40 anni e 4 giorni: 43 punti contro New Jersey Nets, 21/02/2003 Michael Jordan, 39 anni e 349 giorni: 45 punti contro New Orleans Hornets, 1/02/2003 Michael Jordan, 39 anni e 321 giorni: 41 punti contro gli Indiana Pacers, 4/01/2023 Karl Malone, 39 anni e 231 giorni: 40 punti contro gli Orlando Magic, 12/03/2003 Jamal Crawford, 39 anni e 20 giorni: 51 punti contro i Dallas Mavericks, 09/04/2019 LeBron James, 38 anni e 358 giorni: 40 punti contro gli Oklahoma City Thunder, 23/12/2023 Michael Jordan, 38 anni e 343 giorni: 41 punti contro i Phoenix Suns, 26/01/2002 Michael Jordan, 38 anni 342 giorni: 40 punti contro i Cleveland Cavaliers, 24/01/2002 Kareem Abdul-Jabbar, 38 anni e 334 giorni: 43 punti contro gli Houston Rockets, 16/03/1986 Michael Jordan, 38 anni e 317 giorni: 45 punti contro i New Jersey Nets, 31/12/2001