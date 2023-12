Le lacrime di Marc Marquez: l’addio a Honda è commovente | FOTO

SportFair

E’ terminata, per il momento, l’avventura di Marc Marquez in Honda. Dopo anni difficili, lo spagnolo ha deciso di sposare un nuovo progetto e diventare un pilota del team Gresini, in sella alla Ducati.

Marc Marquez è stato in Giappone per alcuni eventi con Honda e non sono mancate le forti emozioni. Repsol ha condiviso una carrellata di foto dei saluti tra lo spagnolo e gli uomini del team, al fianco dei quali ha lavorato per anni, facendo scendere qualche lacrimuccia a tutti i tifosi.

“Anche tu ci crei una montagna russa di emozioni”, si legge nella didascalia. Tra le foto, anche quella di un commosso Marc Marquez, che non è riuscito a trattenere le lacrime.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Box Repsol (@box_repsol)