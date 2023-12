Jannik Sinner “amico della F1”, annunciata una pazzesca collaborazione

Esprimendo il suo entusiasmo per l’unione delle forze con la F1, Sinner ha dichiarato: “essendo italiano, ho la F1 nel sangue, quindi non potrei essere più entusiasta di lavorare non solo con il miglior marchio degli sport motoristici, ma con la migliore piattaforma sportiva del mondo”. mondo. Sono onorato di avere questa opportunità e sono davvero entusiasta di essere un amico della F1. Per dirla semplicemente, amo le auto, gli sport motoristici e l’emozione di correre e competere. Uno dei motivi principali per cui amo la F1, che sia guardare la F1, fare kart con i miei amici o correre al simulatore, è perché sento che ci sono molte sinergie tra il tennis e le corse. Sento che in entrambi gli sport conta solo l’1% e sono i piccoli dettagli che fanno un’enorme differenza. Trovo molto interessante il modo in cui i team possono migliorare la vettura e il modo in cui i piloti massimizzano le loro prestazioni e le loro abilità per battere i rivali di millesimi di secondo. È affascinante il modo in cui competono e si comportano sotto la pressione più estrema, ai massimi livelli, settimana dopo settimana”.