Il Natale non è mai stato così sexy: gli auguri di Ivana Knoll sono stratosferici | FOTO

Ivana Knoll ha incantato il mondo intero lo scorso anno durante i Mondiali di calcio del Qatar 2022. La tifosa croata ha sfidato i padroni di casa del Qatar sfoggiando negli stadi look sexy e bollenti, contro le regole degli impianti.

Bella e sensuale, Ivana Knoll, modella, dj e influencer, ha stregato proprio tutti e ha ottenuto un importante seguito sui social. In attesa di rivederla allo stadio in altri eventi importanti, come gli Europei di calcio 2024, Ivana Knoll ha assistito a partite di NBA e a gare di Formula 1 e intanto tra Las Vegas e Miami intrattiene molti appassionati con la sua musica.

Sui social, non potevano mancare i suoi auguri di Natale, ovviamente bollenti.

Gli auguri di Natale di Ivana Knoll

“Sii cattivo, risparmia il viaggio a Babbo Natale! 🎅 Buon Natale 💋“, queste le parole della tifosa croata a corredo di una gallery di foto hot che la vedono protagonista con addosso un sensualissimo vestito da Babbo Natale.

“Che le vostre vacanze brillino luminose! ❤️“, aveva scritto qualche giorno prima a corredo di un video sexy con addosso un mini abito rosso.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ivana Knöll (@knolldoll)

