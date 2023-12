“Io, Ullrich e Pantani…”, la frase di Lance Armstrong sul doping fa discutere

SportFair

“Per me fu molto difficile uscire dal buco nero in cui ero finito ed è per questo che non volevo lasciare da solo Jan“. Lance Armstrong torna a parlare del doping nel ciclismo e lo fa dal punto di vista strettamente personale. L’ex ciclista statunitense, sfruttando la notorietà per la serie tv Amazon Prime dedicata a Jan Ullrich, è tornato su un argomento piuttosto scottante per le due ruote.

Intervistato da “Zeitmagazin”, il 7 volte vincitore del Tour de France (titoli poi ritirati per doping) ha dichiarato: “mentre altri corridori che hanno fatto il nostro stesso errore hanno potuto continuare a lavorare, io, Ullrich e Pantani siamo stati trattati diversamente. È il prezzo che paghi per essere il migliore e un simbolo del tuo sport“.

Dichiarazioni che hanno fatto molto discutere non soltanto perchè confermano il largo uso di una pratica illegale, ma anche perchè paragonano il caso di cronaca riguardante Marco Pantani, ancora oggi avvolto in un alone di mistero, con quelli di Ullrich e dello stesso Armstrong di natura prettamente sportiva.