Ilary Blasi a ‘Verissimo’: tutta la verità sulla rottura con Totti, poi l’attacco di Balotelli

Nel mondo della tv continua a tenere banco la rottura del matrimonio tra Ilary Blasi e Francesco Totti, ex calciatore e bandiera della Roma. La showgirl ha deciso di raccontare tutta la vicenda personale, in tv a ‘Verissimo’ dall’amica Silvia Toffanin.

“Sono stata un po’ a osservare, capire cosa era successo, a leggere, sentire tutti i vari punti di vista, le varie opinioni. Però di fatto era la mia storia. Come sai io ho sempre messo la faccia in tutto quello che ho fatto e anche questa volta mi sembrava giusto metterci la faccia”.

“A novembre 2021 io inizio a vedere mio marito strano. Tra noi due non c’era alcuna crisi, abbiamo fatto anche dei viaggi insieme, non c’era nulla di grave. Francesco è sempre stato geloso nei miei confronti, non era una novità la sua gelosia. Però non mi sento di paragonare questa cosa alle tragedie di oggi. Lui è il papà dei miei figli. Magari era confuso, spaventato, forse era una via di fuga più facile. Ho sempre cercato un dialogo, una speranza, provarci prima di mettere fine ad un matrimonio”, le parole di Ilary.

Poi il riferimento alle prime indiscrezioni dei giornalisti sulla rottura: “dopo quella smentita tra me e mio marito la situazione era strana, si faceva fatica a dialogare. Quando poi ho chiamato l’investigatore privato io già lo sapevo ma volevo le prove. Lui aveva una storia parallela che tutti sapevano tranne io e la mia famiglia. Quando l’ho affrontato ha continuato un po’ a negare e alla fine si è arreso”.

Totti e Ilary sono separati in casa ma continuano a vivere sotto lo stesso tetto: “mesi terribili, di fatto eravamo separati in casa. Ognuno con la propria vita, i propri orari. C’era disordine. I miei genitori non si aspettavano una cosa del genere: per loro Francesco era il quarto figlio, il figlio maschio mai avuto. Sono delusi ma gli vogliono ancora bene”.

Sulle voci di altri tradimenti da parte di Totti: “a me non sono mai arrivate voci concrete ma solo illazioni. Non ho mai visto foto o messaggi. Nessuna è mai venuta da me a dirmi questo. Probabilmente sì ma non ho nessuna prova”.

Dopo l’intervista si è registrata la reazione di Mario Balotelli contro Ilary Blasi. “Hai rotto il *****!!!”, il commento all’intervista dell’ex moglie di Totti.