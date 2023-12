Terremoto Marquez, Iannone mette in guardia Ducati: “fa confusione. Si arrabbia se…”

SportFair

I test di Valencia con la nuova moto del Team Gresini hanno lanciato un segnale stuzzicante: Marc Marquez potrebbe avere una moto competitiva in vista del 2024. E vista la grande voglia di riscatto dello spagnolo, il cui talento non è mai stato messo in dubbio, gli avversari potrebbero iniziare a preoccuparsi.

L’arrivo di Marquez in Ducati non è stato visto da tutti solo sotto una luce positiva. Più di qualche addetto ai lavori ha fatto notare come il carattere dello spagnolo potrebbe cozzare con lo spirito della casa di Borgo Panigale.

Il parere di Iannone

Interessante il parere che Andrea Iannone ha rilasciato ai microfoni di “Motorcycle News”, riportato da “La Gazzetta dello Sport”, sul passaggio di Marquez in Ducati: “non ho dubbi: Marquez provocherà un terremoto fin dalla prima gara con la Ducati. Il suo modo di correre è fare confusione, questa è la verità…”. Iannone non ha risparmiato una stoccata nei confronti dello spagnolo: “Marc si arrabbia quando gli altri fanno quello che lui fa abitualmente. Se ci si comporta nello stesso modo con cui Marquez tratta i rivali, si infastidisce“.

“La Ducati ha esperienza nel gestire i piloti. Qualora Marquez si spingesse troppo oltre, andrebbe a suo discapito“, prosegue Iannone che ha, invece, meno dubbi sui rivali dell’otto volte campione che, di sicuro, non resteranno a guardare: “è vero, sarà veloce, ma questo non vuol dire che sarà semplice. Prevedo una concorrenza molto agguerrita. C’è Bagnaia, vedo Bezzecchi molto motivato. E poi Martin che è un tipo duro, così come Morbidelli“.