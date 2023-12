Hamilton lancia la sfida, Verstappen punge: “non mi mancano i duelli con lui”

“Ringrazio la squadra perché quest’anno non ha mai mollato, abbiamo iniziato con una vettura gemella di quella dell’anno precedente, che non era buona e non era divertente da guidare. Ma nessuno si è arreso, tutti hanno continuato a presentarsi ogni giorno e questo è stato l’aspetto più stimolante. Spero che ci rifaremo l’anno prossimo”, ha concluso.

Per nulla preoccupato di quello che possono fare i rivali invece Max Verstappen. L’olandese ha affermato di non sentire la mancanza dei duelli con Hamilton, col quale ha battagliato fino all’ultima gara nel 2021 per il titolo mondiale.

“Non mi mancano i duelli con Hamilton. certo, apprezzo le battaglie che abbiamo avuto in passato, ma sono contento di come è andata la stagione e apprezzo i successi che posso festeggiare insieme alla squadra”, ha affermato Verstappen a Blick.