La Guardia di Finanza a casa di Francesco Totti: il motivo

Il nome di Francesco Totti continua a circolare per motivi extra-calcistici. Secondo quanto riporta l’Ansa è andato in scena un accertamento fiscale per l’ex calciatore della Roma in riferimento alle attività amministrative che ogni anno la Guardia di Finanza svolge nei confronti delle imprese e verso i professionisti e sportivi.

Secondo quanto riportato non c’è alcun fascicolo penale, ma all’ex ‘Pupone’ è stato notificato mercoledì scorso un invito per una prossima attività amministrativa di natura fiscale. Totti dovrà fornire tutti i documenti richiesti e poi sulla base della carte inizierà la verifica vera e propria.