Gomitata in faccia, Thortstvedt perde 2 denti: e l’arbitro… | VIDEO

Il finale della gara fra Cagliari e Sassuolo si è preso gli highlight della serata con 2 gol in pieno recupero che hanno permesso ai sardi di ribaltare l’iniziale svantaggio e vincere la partita. Ma quanto successo nei minuti iniziali della gara merita anch’esso il suo spazio.

Kristian Thorstvedt, centrocampista norvegese del Sassuolo, è stato lo sfortunato protagonista di un episodio divenuto ben presto virale sui social.

La gomitata di Soulemana a Thorstvedt

Dopo pochi minuti dall’inizio di Cagliari-Sassuolo, Thorstvedt ha ricevuto una gomitata da Soulemana in pieno volto. Il calciatore norvegese ha perso molto sangue dalla bocca e anche due denti. A poco sono valse le proteste, con tanto di ‘prove’, rivolte all’arbitro che ha deciso di non prendere alcun provvedimento nei confronti di Soulemana. Thorstvedt è rimasto in campo fino alla fine della partita.

"Sorridi!" 😁

Thorstvedt perde due denti in uno scontro di gioco 🦷#Thorstvedt #DAZN pic.twitter.com/MHl6BHbip0 — DAZN Italia (@DAZN_IT) December 12, 2023