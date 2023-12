Golf, clamoroso Rahm: firma con l’Arabia Saudita per una cifra shock

SportFair

Dopo il calcio, l’Arabia Saudita piazza il primo colpaccio anche nel golf assicurandosi uno dei più importanti top player al mondo. Jon Rahm, numero 3 del ranking, protagonista della Ryder Cup, campione dell’ultimo Masters, ha scelto di firmare per la Liv, il circuito dell’Arabia Saudita. Si parla di una cifra, seppur non confermata, di circa 520 milioni di euro per 3 anni, praticamente l’intero ammontare dei premi distribuiti dal Pga nel 2023.

La conferma di Jon Rahm

“Come potete vedere è ufficiale – ha dichiarato Rahm attraverso la Fox -. Dopo tutte le voci, alcune delle quali erano fondate, ho firmato per la Liv. Non è stata una decisione semplice, ma la Liv ha portato nel nostro mondo una ventata di freschezza che mi ha elettrizzato. Non posso commentare sui dettagli che sono e resteranno privati. I soldi sono una variabile importante, ma come ho sempre detto io non gioco per i soldi, semplicemente come padre e marito non posso neanche ignorarli. Sul Pga Tour ho vissuto grandi momenti, e sarò loro sempre grato, spero di dare il mio contributo per aiutare il golf a crescere“.