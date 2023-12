Verstappen, matrimonio in vista con Kelly? “In ginocchio davanti a lei? Non lo so”

SportFair

La stagione 2023 di Formula 1 ha visto la Red Bull dominare. Max Verstappen ha vinto il Mondiale a mani basse, conquistando il suo terzo titolo iridato consecutivo.

Concentrato sulla sua carriera sportiva, Max Verstappen ha anche il cuore impegnato, ma sembra che al momento non sia interessato a chiedere la mano alla sua Kelly Piquet.

“Sposarmi? Non lo so, sarà il tempo a dirlo, al momento sono molto, molto felice con Kelly, ma personalmente non ho una tabella di marcia per quando mi metterò in ginocchio davanti a lei. Dovrà accadere tutto spontaneamente. Arriverà il giorno giusto, quello in cui sentiremo di poter mettere nero su bianco il nostro rapporto”, ha dichiarato l’olandese ai microfoni di Blick.

“La famiglia deve essere un’oasi di pace per dimenticare i momenti di stress. E Kelly conosce già i problemi legati alla carriera del padre, mi piacciono le famiglie numerose con molti animali. Al momento ho tre gatti, perché sono più indipendenti dei cani. Soprattutto quando si viaggia, è difficile occuparsi dei cani, perché bisognerebbe portarli sempre con sé come se fossero dei bambini. Non è facile né per il padrone né per i cani”, ha concluso Verstappen.