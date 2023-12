Nel 2024 copieranno tutti la Red Bull? La stoccata di Horner alle scuderie rivali

SportFair

“L’imitazione è la più grande forma di adulazione“. Christian Horner, team principal della Red Bull, fa sua questa massima e la ‘invia’ fra gli auguri di fine anno ai colleghi. Il 2023 è stato l’anno della Red Bull, scuderia dominatrice del campionato di Formula 1 e le altre, dopo una stagione passata ad arrancare alle sue spalle, proveranno a ‘copiarla’.

Nel 2024 tutte copie della Red Bull?

Ne è convinto il team principal Red Bull che a “PlanetF1” ha dichiarato: “credo che la Formula 1 funzioni così. Sono sicuro che l’anno prossimo ci saranno diverse vetture che assomiglieranno alla RB19. Ci vuole sempre un po’ prima che si arrivi a una convergenza di prestazioni dopo i nuovi regolamenti – spiega Horner – Nel Mondiale 2023 abbiamo avuto, in momenti diversi, rivali diversi. L’unica cosa costante è stata la nostra prestazione, e sono sicuro che questa dinamica cambierà l’anno prossimo“.

“Ci sarà una convergenza, ma è sbalorditivo il livello con cui la squadra ha operato in modo costante, in tutte le condizioni e su tutti i circuiti, in modo da ottenere ottenere 21 successi, sei doppiette e battere ogni record di vittorie consecutive – ha concluso Horner – Credo che abbiamo alzato l’asticella. Abbiamo raggiunto dei picchi mai ottenuti prima. È una crescita che tiene conto di tutto: strategia, sviluppo, soste, aerodinamica, meccanica, motore e naturalmente piloti“.