Formula 1, Frederic Vasseur svela i piani della Ferrari per il 2024

La Formula 1 è andata in archivio e si è conclusa con il netto trionfo di Max Verstappen. L’olandese è stato protagonista di una stagione impressionante e la vittoria finale non è stata mai in discussione. Il rendimento della Ferrari è stato molto altalenante e nell’arco della stagione si sono registrati pochi sussulti. La scuderia è concentrata sulla prossima stagione con l’obiettivo di alzare l’asticella.

Il team Principal Frederic Vasseur, in una recente intervista riportata da Autosport, ha parlato degli obiettivi per il futuro. “Noi abbiamo perso parecchi punti a causa dell’affidabilità e delle operazioni in pista. Non dobbiamo concentrarci solo su un’area, sarebbe sbagliato. Non sarà così. Noi abbiamo un approccio diverso da quello, proveremo a portare ogni aspetto al limite. Già nel corso di questa stagione ci siamo riusciti e vedremo dove saremo in Bahrain. Dovremo rimanere positivi”.

Sul 2024: “non so se andrà meglio l’anno prossimo, nessuno lo sa. È sempre una questione di confronto. Se riesci a migliorare di un secondo e gli altri di 1.5 allora sembri stupido. Ma se migliorano di cinque decimi allora sembri un eroe. Non voglio essere troppo ottimista perché probabilmente è stato uno dei problemi che abbiamo avuto la scorsa stagione. Dobbiamo solo concentrarci su quello che stiamo facendo e non pensare all’esito del campionato prima che cominci o pensare alla cerimonia di premiazione ancor prima del Bahrain”.