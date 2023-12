Il dominio Red Bull e le difficoltà Ferrari, Briatore punge Vasseur: “speriamo che…”

SportFair

La stagione 2023 di Formula 1 ha visto la Red Bull dominare: Max Verstappen ha vinto a mani basse, disputando un Mondiale senza rivali.

La Ferrari sta lavorando sodo per cercare di tornare competitiva e poter lottare per le migliori posizioni insieme a Red Bull, ma sembra che il team di Milton Keynes dominerà ancora a lungo.

Sul dominio Red Bull e altri temi è intervenuto Flavio Bratore, ospite della cerimonia dei Caschi d’Oro e dei Volanti ACI. “Se lo meritano, il team è molto forte e Verstappen non sbaglia niente. Il pilota è straordinario e la combinazione di Max con la macchina è fantastica, se pensiamo che Perez ha la stessa monoposto si vede la differenza con lui, che sta facendo cose straordinaria. Purtroppo ha ammazzato il campionato, perché già dalle primissime gare si capiva che avrebbero vinto. Spero che il prossimo anno ci sia un po’ di agonismo in più, perché sennò non sarebbe molto carino. La gente ha bisogno di vedere chi si contende il titolo, non un dominio così forte”.

Non poteva mancare un commento sulla Ferrari: “il loro mondiale è stato un chiaroscuro. Ha avuto delle gare dove in qualifica erano competitivi, con il pieno di benzina molto meno. Sono rimandati, è un cartellino giallo. Dobbiamo sperare in un miglioramento questo inverno per essere più competitivi. Spero per tutti gli italiani e per lo sport che la Ferrari riesca ad essere almeno competitiva, vincere il mondiale è complicato. La Ferrari dovrebbe giocarsi almeno il podio ad ogni gara. Vasseur? Speriamo che un francese faccia vincere la Ferrari, come io ho fatto vincere i francesi”.