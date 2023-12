Formula 1, Ecclestone pungente: la cartolina d’auguri è velenosa

SportFair

Bernie Ecclestone, ex F1 Supreme ed ex presidente onorario, fino alla sua espulsione da Liberty Media nel 2020, continua a finire sotto i riflettori per le sue affermazioni sulla Formula 1.

Ogni anno, il 93enne britannico pubblica una cartolina di Natale, con le quali è solito anche commentare la stagione di Formula 1. Quest’anno l’ex patron ha preferito optare per un generico paesaggio innevato, e un messaggio pungente.

Il messaggio di Ecclestone

“Mi dispiace non aver potuto pensare a nulla di emozionante o strano accaduto quest’anno che potesse essere illustrato nel mio consueto biglietto. Quindi vi auguro una felice e serena fine dell’anno in cui il 2024 potrà portarti tutto ciò che è buono per voi e un mondo più stabile. Bernie“, ha scritto Ecclestone.

Ecclestone ha voluto confermare quindi la sua idea sull’attuale Formula 1. L’ex Patron del Circus aveva infatti più volte affermato che il Mondiale è per lui noioso e non si è ricreduto.