Fognini vs Volandri, Ramazzotti cerca la pace: il VIDEO in palestra

SportFair

La scelta di Filippo Volandri di escludere Fabio Fognini dalla Coppa Davis 2023 non è piaciuta al tennista ligure, che non ha nascosto il suo disappunto.

Le risposte del capitano azzurro sono arrivate dal campo, con una storica vittoria degli azzurri nella finalissima di Coppa Davis, vinta contro l’Australia. Sinner è stato il trascinatore assoluto di una Nazionale motivata a far bene e combattiva. Inutile pensare come sarebbero andate le cose se in panchina ci fosse stato anche Fabio Fognini, ma sicuramente qualcosa si è rotto e con Volandri non c’è più lo stesso rapporto di prima.

A tentare di porre fine a queste problematiche tra Volandri e Fognini è stato adesso Eros Ramazzotti. Il cantante italiano ha beccato in palestra il tennista ligure, taggato nella sua Storia Instagram insieme a Volandri.

“Un uomo disperato. Volandri, ma che hai fatto? Dagli un bacio a Volandri. Noi sempre e solo amore e passione. Ciao, pace”, ha affermato Eros Ramazzotti, mentre Fognini ha augurato “buon Natale e felice anno nuovo

Il cantante Eros Ramazzotti trova in palestra Fabio Fognini e lo tagga su Instagram insieme al capitano della nazionale di tennis Filippo Volandri. Fognini aveva definito la scelta di quest’ultimo di escluderlo dalle convocazioni per la Coppa Davis come “poco rispettosa della sua storia”