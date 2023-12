Presto un film su Jannik Sinner? Scende in campo un famoso regista italiano

SportFair

Jannik Sinner ha vissuto un 2023 straordinario. La finale alle ATP Finals, nella bolgia del PalaAlpitour di Torino, persa contro Djokovic; la ‘vendetta’ in semifinale di Coppa Davis con la doppia vittoria sul n°1 al mondo sia nel singolo che nel doppio; la vittoria del trofeo che all’Italia mancava da 47 anni.

Una storia che meriterebbe di essere raccontata in un film. E c’è chi ci sta già pensando. Matteo Garrone, famoso regista italiano (“Gomorra”, “Dogman”, “Pinocchio”), non ha nascosto la sua simpatia verso il tennista altoatesino e la volontà di realizzare un film sul tennis nel prossimo futuro.

L’emozione di Matteo Garrone

“Da ex atleta mi piacerebbe fare un film sullo sport che avesse al centro l’essere umano e i conflitti che lo riguardano – ha dichiarato regista attraverso “La Stampa” – ho giocato a tennis in modo agonistico fino a 19 anni, è stata la mia grande passione, poi ho capito che non avevo più l’età per diventare un campione e ho smesso. Il tennis è uno sport che ti fa crescere, in cui ti ritrovi solo sul campo. Tempo fa avevo chiesto i diritti della biografia di Andre Agassi, ma non è stato possibile averli. Lo sport mi commuove sempre e Jannik Sinner mi emoziona“.