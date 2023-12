Ferrari, all in su Leclerc: pronto il maxi rinnovo, cifre da capogiro

SportFair

“Dategli una macchina“. Una frase ripetuta spesso quando si parla di Charles Leclerc e della Ferrari. Il talento c’è ma spesso la monoposto di Maranello ha impedito al pilota monegasco di battagliare alla pari con i rivali. E i risultati sono stati al di sotto delle aspettative. Ma la considerazione di Leclerc in Ferrari non cambia: è il cavallo di razza su cui puntare oggi e domani.

Rinnovo Leclerc: le cifre

Secondo “La Gazzetta dello Sport” la Ferrari sarebbe pronta a blindare Charles Leclerc con un maxi rinnovo quinquennale prolungando il contratto in scadenza nel 2024 fino al 2029. Messe da parte le, fin qui fantasiose, ipotesi di un posto in Mercedes come erede di Hamilton, Leclerc sarebbe pronto a legarsi alla Ferrari fino ai suoi 31 anni.

Il rinnovo di contratto sarebbe con una formula ‘a salire’: dai circa 25 milioni attuali si arriverebbe, anno dopo anno, fino a 50. Un raddoppio che servirà per blindare Charles a Maranello per tanto tempo. Nella speranza che lo sforzo venga ripagato a suon di successi.

Incognita Sainz

Ancora incerto il futuro di Carlos Sainz. Nonostante nei giorni scorsi John Elkann abbia praticamente confermato anche lui, la situazione del pilota spagnolo è ben diversa da quella di Leclerc. La stagione di Sainz è stata simile a quella di Leclerc: nonostate gli sia finito sotto in classifica, Carlos ha vinto l’unica gara della Ferrari in stagione.

Il nodo da sciogliere riguarda la lunghezza del rinnovo: il pilota preferirebbe un biennale, la Ferrari vorrebbe un annuale con possibilità di vagliare eventuali ipotesi nel 2025. Un indizio? Proprio nel 2025 scade il contratto di Lando Norris con la McLaren.