Europei di nuoto in vasca corta, in 9 passano il turno nelle batterie: oggi in finale Pilato, Quadarella e tanti altri

Percorso quasi netto degli azzurri impegnati nella seconda sessione di batterie dei 22esimi campionati europei di nuoto in vasca corta in svolgimento nel bellissimo Aquatics Complex di Otopeni, in Romania, fino al 10 dicembre.

Passano il turno in otto più la staffetta mista maschile che entra in finale con il miglior crono. Avanzano pure Lorenzo Zazzeri e Alessandro Miressi nei 50 stile libero, Margherita Panziera nei 200 dorso, Nicolò Martinenghi e Simone Cerasuolo nei 100 rana, Alessia Polieri nei 200 farfalla, Costanza Cocconcelli e Anita Bottazzo con il personale nei 100 misti.

L’apertura propone Margherita Panziera che, malgrado i problemi fisici della vigilia, centra la semifinale dei 200 dorso. La 28enne di Montebelluna, primatista italiana (2’01″45) e argento continentale in carica tocca in 2’05″56 per il quinto tempo. Davanti a tutte in 2’03″77, unica a scendere sotto i 2’04 al mattino, la britannica Medi Harris; alle sue spalle la nordirlandese Katie Shanahan in 2’04″61.

I 50 stile libero, come i 100 e 50 rana, valgono quanto la finale per gli azzurri che sono subito protagonisti. Lorenzo Zazzeri, come sempre performante al mattino, e un solido e convinto Alessandro Miressi, entrambi d’argento con la 4×50, entrano in semifinale rispettivamente con il secondo e il quinto crono. Il 29enne fiorentino nuota in 21″03, non troppo lontano dal primato personale di 20″84 siglato due anni fa a Kazan per l’argento; il 27enne piemontese passa in 21″23. Eliminati Leonardo Deplano dodicesimo in 21″34 e Giovanni Izzo, quattordicesimo con il personale in 21″36 (prec. 21″58). Comanda il britannico e vice campione del mondo Benjamin Proud, che martedì ha lanciato la staffetta all’oro e pare essere in pieno controllo con un 20″97 nuotato facilmente.

Qualificazione alla semifinale dei 200 farfalla con il decimo riscontro cronometrico per una deterimata Alessia Polieri, martedì eliminata in batteria nei 400 misti. La 29enne emiliana tocca in 2’09″59. Guida il gruppo l’inglese Keanna Macinnes in 2’05″51.

Sinonimo di spettacolo e palpitazioni ad ogni sessione i 100 rana che vedranno gli italiani come sempre in prima fila. Un Nicolò Martinenghi in versione extralusso e un Simone Cerasuolo concentrato e tirato fisicamente a lucido si qualificano con giustificate ambizioni con il terzo e il quinto tempo alle semifinale, che si preannunciano come una delle gare dal più elevato contenuto tecnico di tutta la rassegna continentale. Il 24enne di Varese, primatista italiano, vice campione iridato e continentale in carica nuota in 57″34, forzando solo nell’ultimo venticinque (15″49); il 20enne emiliano in 57″50, con un primo passaggio forse troppo veloce (12″00). Si ferma Federico Poggio, nono in 58″05. Il più veloce è l’olandese e vice campione olimpico Arno Kamminga in 56″63.

Benissimo nei 100 misti Anita Bottazzo e Costanza Cocconcelli che senza patemi strappano il pass per il turno successivo. La 20enne romagnola scende per la prima volta in carriera sotto al minuto e tocca in 59″74 (precedente 1’00″34) che vale il quinto crono; la 22enne di Bologna e primatista italiana (58″45) segue la compagna di due posizioni e cinque centesimi ed è settima in 59″79. Eliminata Sara Curtis, nel pomeriggio impegnata nella finale dei 50 stile libero, diciassettesima in 1’01″19.

Una 4×50 mista come sempre da sogno si piazza avanti a tutti con Lorenzo Mora (23″41), Federico Poggio (27″25), Thomas Ceccon (22″29) e Giovanni Izzo (21″12). La staffetta primatista del mondo (1’29″72), campionessa iridata ed europea in carica, va in finale con il miglior crono di 1’34″07; tengono testa, per il momento, solo la Gran Bretagna seconda in 1’34″45 e l’Olanda in 1’34″89. Sicuro tra gli azzurri l’avvicendamento tra Giovanni Izzo e Lorenzo Zazzeri.

Eliminato nei 1500 stile libero Luca De Tullio. Il 20enne di Bari (Fiamme Oro/CC Aniene) è nono in 14’48″89, per entrare in finale doveva andar più veloce del 14’40″10 del romeno Vlad Stancu.

Orari e Tv

Rai Sport trasmetterà in diretta le batterie dalle ore 8.30 e le semifinali e finali con inizio dalle 16.55 ora italiana, più approfondimenti (servizi ed interviste) su www.raisport.it e il tg di Raisport. La telecronaca è come sempre affidata a Tommaso Mecarozzi, con il commento tecnico di Luca Sacchi; mixed zone a cura di Elisabetta Caporale.

I risultati degli azzurri nelle batterie della 2ª giornata

Mercoledì 6 dicembre

200 dorso fem

RI 2’01”45 di Margherita Panziera del 06/12/2019 a Glasgow

1. Medi Harris (Gbr) 2’03″77

5. Margherita Panziera 2’05″56 qual. in semifinale

50 stile libero mas

RI 20”69 di Marco Orsi del 05/12/2014 a Doha

1. Benjamin Proud (Gbr) 20″97

2. Lorenzo Zazzeri 21″03 qual. in semifinale

5. Alessandro Miressi 21″23 qual. in semifinale

12. Leonardo Deplano 21″34 eliminato

14. Giovanni Izzo 21″36 pp (precedente 21″58 del 20/03/2017 a Riccione) eliminato

200 farfalla fem

RI 2’04”20 di Ilaria Bianchi del 06/12/2019 a Glasgow

1. Keanna Macines (Gbr) 2’05″51

10. Alessia Polieri 2’09″59 qual. in semifinale

100 rana mas

RI 55″63 di Nicolò Martinenghi del 04/12/2021 a Kazan

1. Arno Kamminga (Ned) 56″63

3. Nicolò Martinenghi 57″34 qual. in semifinale

4. Simone Cerasuolo 57″50 qual. in semifinale

9. Federico Poggio 58″05 eliminato

100 misti fem

RI 58”45 di Costanza Cocconcelli del 26/09/2021 a Napoli

1. Nele Schulze (Ger) 59″14

5. Anita Bottazzo 59″74 pp (precedente 1’00″34 del 11/12/2022 a Riccione) qual. in semifinale

7. Costanza Cocconcelli 59″79 qual. in semifinale

17. Sara Curtis 1’01″19 eliminata

4×50 mista mas

RM-RE-RI 1’29″72 di Lorenzo Mora, Nicolò Martinenghi, Matteo Rivolta, Alessandro Miressi del 18/12/2022 a Melbourne

1. Italia 1’34″07

Lorenzo Mora 23″41, Federico Poggio 27″25, Thomas Ceccon 22″29, Giovanni Izzo 21″12

1500 stile libero mas

RI 14’08”06 di Gregorio Paltrinieri del 04/12/2015 a Netanya

1. Daniel Wiffen (Irl) 14’34″50

9. Luca De Tullio 14’48″89 eliminato

Semifinali e FINALI (dalle 17.00)

50 stile libero fem FINALE

RI 23″83 di Silvia Di Pietro del 23/12/2022 a Roma

Sara Curtis pp 24″13 in batteria (precedente pp 24″28 del 12/03/2023 a Torino)

50 dorso mas FINALE

RI 22″62 di Michele Lamberti del 03/11/2021 a Kazan

Lorenzo Mora pp 22″65 del 17/12/2022 a Melbourne

100 rana FINALE

RI 1’03”55 di Benedetta Pilato del 15/11/2020 a Budapest

Benedetta Pilato

Martina Carraro pp 1’04″01 del 03/11/2021 a Kazan

50 stile libero mas

RI 20”69 di Marco Orsi del 05/12/2014 a Doha

Alessandro Miressi pp 21″13 del 16/12/2022 a Melbourne

Lorenzo Zazzeri pp 20″84 del 04/11/2021 a Kazan

200 farfalla fem

RI 2’04”20 di Ilaria Bianchi del 06/12/2019 a Glasgow

Alessia Polieri pp 2’04”37 del 04/12/2015 a Riccione

100 farfalla mas FINALE

RI 48″64 di Matteo Rivolta del 27/11/2021 ad Eindhoven

Matteo Rivolta

Michele Busa 50″64 pp in semifinale (precedente pp 50″72 del 10/11/2023 a Genova)

800 stile libero fem FINALE

RI 8’04”53 di Alessia Filippi del 12/12/2008 Rijeka

Migliore prestazione in tessuto 8’08”03 di Simona Quadarella del 13/12/2018 a Hangzhou

Simona Quadarella

100 rana mas

RI 55″63 di Nicolò Martinenghi del 04/12/2021 a Kazan

Nicolò Martinenghi

Simone Cerasuolo pp 56″66 del 01/12/2021 a Riccione

200 dorso fem

RI 2’01”45 di Margherita Panziera del 06/12/2019 a Glasgow

Margherita Panziera

100 misti fem

RI 58”45 di Costanza Cocconcelli del 26/09/2021 a Napoli

Costanza Cocconcelli

Anita Bottazzo pp 59″74 in batteria (precedente pp 1’00″34 del 11/11/2022 a Riccione)

4×50 mista mas

RM-RE-RI 1’29″72 di Lorenzo Mora, Nicolò Martinenghi, Matteo Rivolta, Alessandro Miressi del 18/12/2022 a Melbourne

Italia