Europei di nuoto in vasca corta: Martinenghi e la staffetta femminile d’argento ad Otopeni

La giornata di gare di oggi ad Otopeni, in Romania, si conclude con due splendide medaglie per l’Italnuoto agli Europei di nuoto in vasca corta. Nicolò Martinenghi è salito sul secondo gradino del podio dei 100 rana.

L’azzurro si mette al collo uno splendido argento: la gara di Martinenghi è terminata in 56″57, l’atleta italiano ha ceduto per soli 5 centesimi all’olandese Arno Kamminga, vincitore in 56″52. Bronzo all’altro olandese Caspar Corbeau (56″66). Quinto l’altro azzurro Simone Cerasuolo (56″89).

Sorridono anche le azzurre della staffetta 4×50 mista: Costanza Cocconcelli, Benedetta Pilato, Silvia Di Pietro e Jasmine Nocentini hanno vinto un bellissimo argento, chiudendo la loro gara in 1’43”97 alle spalle solo della Svezia.