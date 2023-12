Europei nuoto: Simona Quadarella è d’argento nei 1500 sl

SportFair

L’Italia continua a conquistare medaglie agli Europei di nuoto. L’ultima gioia è arrivata grazie a Simona Quadarella, protagonista di un ottimo secondo posto nei 1500 sl. La 24enne non è stata in grado di mantenere il ritmo della francese Anastasija Kirpichnikova e ha chiuso seconda in 15:37.05, a 16”93 dalla prima posizione.

La francese ha conquistato la seconda medaglia d’oro in questa rassegna continentale. Poi Quadarella, in grado di chiudere seconda con un vantaggio di quasi 15” sull’ungherese Ajna Kesely, terza in 15:51.34. Poi la belga Alisee Pisane e quinta l’ungherese Nora Fluck.