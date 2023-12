Europei nuoto, l’Italia vola: medaglie anche di Pilato, Nocentini e Miressi

SportFair

Giornata spettacolare per l’Italia agli Europei di nuoto. L’ultima impresa è stata realizzata da Benedetta Pilato, in grado di conquistare la medaglia d’oro nei 50 rana donne. L’azzurra ha vinto con il record dei campionati con 28″86, argento per Jefimova con 29″12, bronzo per l’altra italiana Jasmine Nocentini con 29″41, a pari merito con la britannica Clark.

Grandissimo risultato anche nei 100 stile libero maschili con Alessandro Miressi medaglia d’argento. Primo posto di Grousset con 45″46, bronzo per Popovici con 46″05. Deplano sesto in 46″36.