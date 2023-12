Europei nuoto, Italia inarrestabile: doppio oro di Quadarella e Razzetti

SportFair

Italia inarrestabile nell’ultima giornata agli Europei di nuoto. Dopo gli ori di Martinenghi e Moro e dell’argento di Cerasuolo si è registrato anche il grandissimo risultato di Simona Quadarella nei 400 sl. L’azzurra si è imposta con 3’59″50, record personale, secondo posto per la francese Kirpichnikova con 3’59″56, bronzo per la belga Dumont con 4’00″84.

L’Italia non si ferma e conquista un’altra vittoria anche nei 400 misti con Alberto Razzetti grande protagonista. L’azzurro è stato autore di un fantastico 3’57″01, argento per Duncan Scott con 4’00″17, bronzo per il greco Papastamos con 4’05″19.