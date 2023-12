Europei nuoto, l’Italia non si ferma: argento di Razzetti e bronzo di Mora

SportFair

E’ iniziata un’altra giornata agli Europei di nuoto e sono arrivate subito grandi soddisfazioni per l’Italia. Alberto Razzetti è d’argento nei 200 misti, l’azzurro ha chiuso al secondo posto una gara ben condotta. Al primo posto il britannico Duncan Scott con 1’50″98, argento per Razzetti con 1’53″09, bronzo per Rapsys con 1’53″43.

“Ho sbagliato tutto quello che potevo sbagliare stasera. Duncan è andato molto forte, però io potevo fare molto di più: una gara che è iniziata male e finita male… Per fortuna sono comunque secondo, quindi l’argento ce lo portiamo a casa e ora vediamo la prossima”, ha detto Razzetti.

Grande risultato anche nella finale dei 100 dorso uomini. Oro per il francese Tomac che conferma la vittoria nei 50 con il tempo di 49″72, argento per Ndoye-Brouard con 49″96, terzo Mora con 50″04, a pari merito con il rumeno Andrei Ungur.