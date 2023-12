Europei Nuoto 2023, il programma dell’ultima giornata: gli orari di semifinali e finali

SportFair

Sarà un pomeriggio carico d’azzurro per l’ultimo battito della 22esima edizione dei Campionati Europei di Nuoto in vasca corta, in svolgimento all’Aquatics Complex di Otopeni. Si ricomincia alle 16.55 (ora italiana), in diretta su Rai Due e poi dalle 18.00 su Rai Sport +HD per un altro show dell’Italnuoto, di cui saranno attori protagonisti anche Alberto Razzetti nei 400 misti, Simona Quadarella nei 400 stile libero e la staffetta 4×50 mista mixed.

Erano già qualificati da sabato Giovanni Izzo nei 100 misti, Nicolò Martinenghi e Simone Cerasuolo nei 50 rana, Lorenzo Mora nei 200 dorso, Benedetta Pilato e Jasmine Nocentini nei 50 rana, Alessandro Miressi e Leonardo Deplano nei 100 stile libero, Silvia Di Pietro nei 50 rana, Luca De Tullio negli 800 stile libero e le giovanissime Sofia Morini e Giulia D’Innocenzo nei 200 stile l’libero. L’Italnuoto concluderà la rassegna continentale con 45 presenze gara in finale.

Nell’ultima sessione di batterie il primatista italiano (3’59″59) Alberto Razzetti, senza faticare troppo, si qualifica alla finale dei 400 misti. Il 24enne di Genova – tesserato per Fiamme Gialle e Genova Nuoto My Sport, argento nei 200 farfalla e nei 200 misti, seguito da Stefano Franceschi – nuota un controllato 4’08″70 per il quarto tempo. Miglior crono per l’olandese Thomas Jansen in 4’08″21; secondo e uomo da battere il britannico e oro nei 200 mix Duncan Scott in 4’08″32.

Quinta agli europei di Kazan 2021 e terza a quelli di Glasgow 2019 Simona Quadarella, già argento negli 800 e nei 1500, punta a ritornare sul podio anche nei 400 stile libero. Intanto la regina del mezzofondo italiano arriva in finale con il secondo crono, ad un’incollatura questa volta dalla francese Anastasiia Kirpichnikova prima in 4’02″77. La 25enne di Roma – tesserata per CC Aniene e seguita da Christian Minotti – tocca in 4’02″82 con la sensazioni di non essere troppo lontana dalla transalpina.

Passa il turno, infine, seppur con il brivido la 4×50 mista mixed l’ottavo crono. Matteo Rivolta (24″25), Federico Poggio (26″50), Jasmine Nocentini (25″70) e Silvia Di Pietro (24″16) concludono in 1’40″61. Davanti a tutti c’è la Francia in 1’39″04.

Infortunio Rivolta

Matteo Rivolta in fase di partenza a dorso ha avvertito un dolore al braccio sinistro e malgrado il dolore ha completato la sua frazione. Alla fine della gara, dopo un primo accertamento clinico ed ecografico, effettuato dal medico della Nazionale Gianluca Camilleri, risulterebbe una lesione al tendine del bicipite brachiale. L’atleta sta già rientrando in Italia e domani a Milano sarà sottoposto ad ulteriori accertamenti.

Il programma delle finali del 10 dicembre

FINALI (dalle 17.00)

100 misti mas

RI 50″95 di Marco Orsi del 07/11/2021 a Kazan

Giovanni Izzo pp 51″73 del 30/11/2022 a Riccione

50 rana mas

RI 25″37 di Nicolò Martinenghi del 06/11/2021 a Kazan

Nicolò Martinenghi

Simone Cerasuolo pp 25″66 del 17/12/2022 a Melbourne

200 stile libero fem

RI 1’51”17 di Federica Pellegrini del 13/12/2009 a Istanbul

Sofia Morini pp 1’54″20 in semifinale; precedente pp 1’55″58 del 11/11/2023 a Genova

Giulia D’Innocenzo pp 1’54″32 in semifinale; precedente 1’55″70 in semifinale; pp precedente1’56″32 del 10/12/2022 a Riccione

200 dorso mas

RI 1’48″45 di Lorenzo Mora del 18/12/2022 a Melbourne

Lorenzo Mora

400 stile libero fem

RI 3’57”59 di Federica Pellegrini del 06/03/2011 a Ostia

Simona Quadarella pp 3’59”75 del 08/12/2019 a Glasgow

400 misti mas

RI 3’59″57 di Alberto Razzetti del 20/12/2021 ad Abu Dhabi

Alberto Razzetti

50 rana fem

RI 28”81 di Benedetta Pilato del 21/11/2020 a Budapest

Benedetta Pilato

Jasmine Nocentini pp 29″31 in semifinale; precedente 29″63 in batteria; precedente pp 29″78 del 12/11/2022 a Calgary

100 stile libero mas

RI 45″57 di Alessandro Miressi del 12/12/2021 ad Abu Dhabi

Alessandro Miressi

Leonardo Deplano pp 46″77 del 20/10/2022 a Berlino

50 farfalla fem

RI 25″03 di Silvia Di Pietro del 05/11/2021 a Kazan

800 stile libero mas

RI 7’27″74 di Gregorio Paltrinieri del 05/11/2021 a Kazan

Luca De Tullio pp 7’35″64 in batteria; precedente pp 7’38″33 del 03/04/2023 a Riccione

4×50 mista mixed

RI 1’36″01 di Lorenzo Mora, Nicolò Martinenghi, Silvia Di Pietro e Costanza Cocconcelli del 14/12/2022 a Melbourne

Italia