Europei Nuoto 2023, il programma della 5ª giornata: gli italiani in gara

SportFair

Continua il programma degli Europei di nuoto e lo spettacolo è assicurato anche nella 5ª giornata. L’Italia è in grado di togliersi altre soddisfazioni con tanti protagonisti in grado di portare i colori azzurri sempre più in alto. Fari puntati su Margherita Panziera, chiamata ad una prova importante nei 100 dorso. Occhi anche su Matteo Ciampi e Giulia D’Innocenzo. Infine spazio alle semifinali con Ceccon, Pilato, Martinenghi, Miressi e Mora. Infine la finale staffetta mista 4x50m stile libero.

Il programma di sabato 9 dicembre

Finale 100m dorso donne: MARGHERITA PANZIERA

Finale 200m stile libero uomini: MATTEO CIAMPI

Finale 100m farfalla donne: GIULIA D’INNOCENZO

Finale 200m rana uomini: –

Semifinali 200m stile libero donne: GIULIA D’INNOCENZO, SOFIA MORINI

Finale 200m misti donne: –

Finale 50m farfalla uomini: –

Semifinali 100m misti uomini: GIOVANNI IZZO, THOMAS CECCON

Semifinali 50m rana donne: JASMINE NOCENTINI, BENEDETTA PILATO

Semifinali 50m rana uomini: NICOLO’ MARTINENGHI, SIMONE CERASUOLO

Semifinali 100m stile libero uomini: LEONARDO DEPLANO, ALESSANDRO MIRESSI

Semifinali 50m farfalla donne: SILVIA DI PIETRO, COSTANZA COCCONCELLI

Semifinali 200m dorso uomini: LORENZO MORA

Finale staffetta mista 4x50m stile libero: ITALIA