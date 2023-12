Europei Nuoto 2023, il programma della 4ª Giornata: orari delle finali e italiani in gara

SportFair

Nicolò Martinenghi nei 200 rana, Matteo Ciampi e Marco De Tullio nei 200 stile libero, Michele Busa e Christian Ferraro nei 50 farfalla, Margherita Panziera nei 100 dorso e la debuttante Giulia D’Innocenzo nei 100 farfalla con primato personale strappano il pass per le semifinali.

La quarta sessione di batterie mette in copertina certezze e novità per un mix vincente che da sempre contraddistingue l’Italnuoto. All’Aquatics Complex di Otopeni si gareggia fino al 10 dicembre e le tribune finalmente si riempono, perché in acqua è sceso il beniamino di casa David Popivici, dopo giornate passate a far capolino solo nelle staffette.

Semaforo verde per Margherita Panziera nei 100 dorso che aprono la sessione mattutina. La 27enne di Montebelluna e primatista italiana (56”57) – tesserata per Fiamme Oro e CC Aniene, seguita da Gianluca Belfiore e quarta nei 200 – chiude in 58″75, buon il venticinque conclusivo in 14″99, e accede alla semifinale con il nono crono. Guida la britannica e campionessa europea nella doppia distanza Medi Harris in 57″15.

Solidi, prospettivi e convinti gli azzurri nei 200 stile libero. Passano il turno, controllando passaggio e virate, risparmiando energie fisiche e psicologiche, Matteo Ciampi e Marco De Tullio. Il 27enne di Latina – tesserato per Esercito e Livorno Aquatics e preparato da Stefano Franceschi, quarto a Glasgow 2019 e a Kazan 2021 – tocca in 1’44″16 ed è nono; quattro posizioni indietro il 24enne di Bari – tesserato per CC Aniene e allenato da Christian Minotti – in 1’44″91. Miglior crono per il britannico James Guy in 1’41″36; terzo il fenomeno di casa, attesissimo dal suo pubblico (previsto il tutto esaurito da venerdì sera), David Popovici in 1’42″39.

Un’azzurra avanti nei 100 farfalla che propongono al grande pubblico una giovane novità. Accede alla semifinale, infatti, una sorprendente, per chi non ne ha seguito il percorso dalla categoria ragazze, Giulia D’Innocenzo. La 20enne romana – tesserata per Carabinieri e CC Aniene, plasmata da sempre da Sandro Signori – nuota il primato personale in 57″50, eguagliando il crono stabilito a Riccione nel novembre 2021, che vale il quinto posto; Eliminata Alessia Polieri (Fiamme Gialle/Imolanuoto) ventesima in 58″70. La più veloce è la tedesca Angelina Kohler – oro nei 200 – in 56″33.

Da agosto il suo tecnico Marco Pedoja lo sta spronando a raddoppiare lo sforzo, intravedendo spazi e prospettive clamorose. Nicolò Martinenghi come sempre recepisce, mette in pratica ed ecco qua che anche i 200 rana stanno diventando la sua distanza. Il 24enne di Varese, argento nei 100 – tesserato per CC Aniene – intanto fa scattare il semaforo verde per la semifinale, cui accede con un 2’06″81 al minimo di gas ma che basta per l’ottavo riscontro cronometrico; poi nel pomeriggio, come dice Tete “ci sarà divertirsi” che tradotto potrebbe significare pass per la finale e migliorare il record italiano in gommato (2’03″80), cui si avvicinò due anni fa a Riccione quando nuotò in 2’03″98. Davanti a tutti c’è l’olandese e campione europeo nei 100 Arno Kamminga in 2’04″68.

Michele Busa e Christian Ferraro, in chiusura di programma, centrano la semifinale dei 50 farfalla. Il 22enne emiliano – tesserato per Imolanuoto e allievo di Cesare Casella – è nono in 22″86; il 26enne trevigiano – tesserato per Montebelluna Nuoto e allenato da Michele Cavallin – tredicesimo in 23″71. Mette subito le cose in chiaro in batteria lo svizzero Noè Ponti, dominante nei 100 con record europeo, che sigla il miglior crono in 22″17.

Orari e tv

Rai Sport trasmetterà semifinali e finali con inizio dalle 16.55 ora italiana, più approfondimenti (servizi ed interviste) su www.raisport.it e il tg di Raisport. La telecronaca è come sempre affidata a Tommaso Mecarozzi, con il commento tecnico di Luca Sacchi; mixed zone a cura di Elisabetta Caporale.

Così gli azzurri nelle batterie della 4ª giornata

Venerdì 8 dicembre

100 dorso fem

RI 56”57 di Margherita Panziera del 04/12/2019 a Glasgow

1. Medi Harris (Gbr) 57″15

9. Margherita Panziera 58″75 qual. in semifinale

200 stile libero mas

RI 1’41”65 di Filippo Magnini del 13/12/2009 a Istanbul

Migliore prestazione in tessuto 1’42”06 di Stefano Ballo del 22/12/2019 a Portici

1. James Guy (Gbr) 1’41″36

9. Matteo Ciampi 1’44″16 qual. in semifinale

13. Marco De Tullio 1’44″91 qual.in semifinale

100 farfalla fem

RI 56”06 di Elena Di Liddo del 15/12/2018 a Hangzhou

1. Angelina Kohler (Ger) 56″33

5. Giulia D’Innocenzo 57″70 pp (precedente 57″70 del 30/11/2022 a Riccione) qual. in semifinale

20. Alessia Polieri 58″70 eliminata

200 rana mas

RI 2’03”80 di Edoardo Giorgetti del 18/12/2009 a Manchester

Migliore prestazione in tessuto 2’03”98 di Nicolò Martinenghi del 14/04/2022 a Riccione

1. Arno Kamminga (Ned) 2’04″68

8. Nicolò Martinenghi 2’06″81 qual. in semifinale

200 misti fem

RI 2’06”17 di Ilaria Cusinato del 15/12/2018 a Hangzhou

Nessuna italiana iscritta

50 farfalla mas

RI 22″02 di Matteo Rivolta del 20/12/2022 ad Abu Dhabi

1. Noè Ponti (Sui) 22″17

9. Michele Busa 22″86 qual. in semifinale

15. Christian Ferraro 23″17 qual. in semifinale

17. Matteo Rivolta 23″19 eliminato

Semifinali e Finali (dalle 17.00)

200 misti mas FINALE

RI 1’51″54 di Alberto Razzetti del 16/12/2021 ad Abu Dhabi

Alberto Razzetti

100 stile libero fem FINALE

RI 52”10 di Federica Pellegrini del 07/04/2019 a Riccione

Sofia Morini pp 52″57 in semifinale; precedente pp 53″16 del 10/11/2023 a Genova

Chiara Tarantino pp 52″96 in semifinale; precedente pp 53″15 del 10/11/2023 a Genova

100 dorso mas FINALE

RI 49″04 di Lorenzo Mora del 14/12/2022 a Melbourne

Lorenzo Mora

100 dorso fem

RI 56”57 di Margherita Panziera del 04/12/2019 a Glasgow

Margherita Panziera

200 stile libero mas

RI 1’41”65 di Filippo Magnini del 13/12/2009 a Istanbul

Migliore prestazione in tessuto 1’42”06 di Stefano Ballo del 22/12/2019 a Portici

Matteo Ciampi pp 1’42″68 del 16/12/2022 a Melbourne

Marco De Tullio pp 1’43″62 del 05/11/2021 a Kazan

100 farfalla fem

RI 56”06 di Elena Di Liddo del 15/12/2018 a Hangzhou

Giulia D’Innocenzo pp 57″70 in batteria; precedente pp 57″70 del 30/11/2021 a Riccione

200 rana fem FINALE

RI 2’19″17 di Francesca Fangio del 04/04/2022 a Riccione

Francesca Fangio

200 farfalla mas FINALE

RI 1’49″06 di Alberto Razzetti del 16/12/2021 ad Abu Dhabi

Alberto Razzetti

50 dorso fem FINALE

RI 26″18 di Silvia Scalia del 05/11/2021 a Kazan

Nessuna italiana qualificata

200 rana mas

RI 2’03”80 di Edoardo Giorgetti del 18/12/2009 a Manchester

Migliore prestazione in tessuto 2’03”98 di Nicolò Martinenghi del 14/04/2022 a Riccione

Nicolò Martinenghi

200 misti fem

RI 2’06”17 di Ilaria Cusinato del 15/12/2018 a Hangzhou

Nessuna italiana iscritta

50 farfalla mas

RI 22″02 di Matteo Rivolta del 20/12/2022 ad Abu Dhabi

Michele Busa pp 22″81 del 11/11/2023 a Genova

Christian Ferraro pp 23″08 del 10/11/2022 a Riccione

1500 stile libero fem FINALE

RI 15’29”74 di Simona Quadarella del 05/03/2021 a Roma

Simona Quadarella