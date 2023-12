SportFair

In una giornata che sembrava avara di soddisfazioni, per l’Italia arriva la 13ª medaglia agli Europei di Nuoto 2023 a Otopeni (Romania). Ancora un argento per la spedizione azzurra, questa volta al collo del quartetto della staffetta mista 4×50 stile libero.

Ottima prova (record italiano) per Miressi, Zazzeri, Nocentini e Di Pietro che hanno chiuso alle spalle della Gran Bretagna apparsa imprendibile in vasca. I quattro azzurri sono stati abili a tenere dietro prima l’Ungheria e poi la Francia che ha chiuso con la medaglia di bronzo.