Arrivano due medaglie d’argento nella prima giornata di gare agli Europei di Nuoto 2023 di Otopeni. Due secondi posti per le staffette 4×50 sl. Prima il quartetto femminile Di Pietro-Cocconcelli-Tarantino-Curtis, poi è toccato agli uomini.

Ceccon e Miressi un po’ imprecisi nel cambio, bene Deplano (personale), buona la prova di Zazzeri. Il quartetto maschile ha fermato il cronometro sull’1’23”14 alle spalle della Gran Bretagna, oro in 1’22”52. Terza piazza per la Grecia che per poco (1’23”27) non ha strappato l’argento all’Italia.