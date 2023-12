SportFair

Inizia con la bracciata giusta la giornata inaugurale degli Europei di Nuoto 2023 a Otopeni (Romania). Subito una prima gioia a tinte azzurre. La staffetta femminile 4×50 ha vinto la medaglia d’argento chiudendo la propria gara in 1’36”92 alle spalle della Svezia che ha vinto l’oro in 1’35”60. Terzo gradino del podio per la Gran Bretagna in 1’37”19.

Buona prova iniziale di Di Pietro e Cocconcelli che hanno tenuto il passo delle altre nazionali, Tarantino ha riportato le azzurre in zona podio, Curtis ha piazzato la sgasata che è valsa il secondo posto.