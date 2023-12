Europei di nuoto, Ceccon squalificato nei 200 misti: il motivo

SportFair

Arrivano brutte notizie per l’Italia agli Europei di nuoto. E’ andata in scena la prima semifinale dei 200 misti maschili e la gara ha fatto discutere per la squalifica di Thomas Ceccon.

“Non capisco cosa sia successo, sono stato attento. Ci tenevo, so che posso valere un buon tempo. Ho cercato di fare tutto il possibile per stare nei limiti. Non so cosa sia successo, proveremo a fare qualcosa”, le parole dell’azzurro.

La gara si è conclusa con il successo del lituano Rapsys con 1’53″53, secondo il britannico Litchfield con 1’54″09. Poi Ceccon, ma il tempo dell’azzurro è stato annullato. La comunicazione non è stata ancora ufficializzata, ma probabilmente per tocco non simultaneo.