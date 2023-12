Europa League, Milan e Roma ai sedicesimi: le possibili avversarie

SportFair

Conclusi i gironi di Europa League è già tempo di pensare alla fase successiva. Se per l’Atalanta ci sarà un turno di pausa, vista la qualificazione diretta agli ottavi, Milan e Roma dovranno affrontare un turno in più. I rossoneri, retrocessi dalla Champions League, non saranno testa di serie a differenza dei giallorossi che hanno superato il girone come seconda in classifica.

Le possibili avversarie del Milan nei sedicesimi di Europa League

Per il Milan non dovrebbero esserci grandi pericoli. I rossoneri, al completo, possono passare il turno con tutte. Marsiglia e Sporting le uniche squadre ostiche per un sedicesimo di finale. Qarabag e Sparta Praga le più abbordabili.

Friburgo

Marsiglia

Sparta Praga

Sporting

Tolosa

Rennes

Qarabag

Le possibili avversarie della Roma nei sedicesimi di Europa League

La Roma pesca dalle retrocesse dalla Champions League. Anche qui non ci sono accoppiamenti da evitare assolutamente, il livello medio è alla portata dei giallorossi. La squadra più insidiosa è il Galatasaray. Braga, Feyenoord e Shakthar possono essere fastidiose. Lens, Young Boys le abbordabili. Il Benfica è una mina vagante: sulla carta la squadra è forte, il rendimento dice tutt’altro.

Galatasaray

Lens

Braga

Benfica

Feyenoord

Young Boys

Shakthar