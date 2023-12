Euro 2024, rumori hot durante i sorteggi: risatine, stupore e divertimento | VIDEO

SportFair

Si è tenuto ieri pomeriggio il sorteggio di Euro2024. Durante l’evento non sono mancati dei colpi di scena e non riguardano gli accoppiamenti delle Nazionali in gara nella prossima competizione continentale.

Mentre Inghilterra e Scozia stavano scoprendo le loro avversarie per gli Europei della prossima estate, in sala si sono sentiti dei versi hot, come se qualcuno stesse facendo sesso in sala o nelle vicinanze.

L’agitazione è iniziata mentre David Silva sceglieva la Svizzera come squadra finale del Gruppo A. E l’ex stella del Manchester City non sapeva dove guardare perché i rumori in stile erotico si sentivano chiaramente echeggiare nell’arena di Amburgo.

I presentatori, tra cui la splendida Esther Sedlaczek, hanno fatto del loro meglio per andare avanti nonostante l’interruzione. Tuttavia, l’icona dei Rangers e della Danimarca Brian Laudrup ha faticato a mantenere la faccia seria sul palco mentre il sorteggio continuava.

Mentre il boss della squadra tedesca , Julian Nagelsmann, sembrava stesse cercando di trattenere una risatina quando la telecamera lo inquadrava. Ben presto si è trattato di uno scherzo, opera del famoso burlone britannico “Jarvo”.

In precedenza aveva fatto notizia a gennaio dello scorso anno, quando aveva fatto uno scherzo identico a Gary Lineker durante la copertura in diretta della BBC1 di Wolves vs Liverpool in FA Cup.

Somebody played the sex noise at the #EURO2024 draw 😂😂😂😂 pic.twitter.com/ebGpjHkcBp — Football Tipster (@Footy_Tipster) December 2, 2023

Somebody getting done with the sex noise video during the draw 😂😂😂😂😂😂 #EURO2024 pic.twitter.com/ZaUIDNFcqV — Jamie (@_jamiegibson_) December 2, 2023