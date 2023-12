“E’ arrivato il momento di tornare”: l’annuncio di Rafa Nadal

SportFair

Non era certo che Rafa Nadal sarebbe tornato in campo, ma oggi, finalmente, il tennista maiorchino ha fatto il suo annuncio. In tanti temevano che il campione spagnolo, reduce da un brutto infortunio, a causa del quale è stato fermo quasi un anno, non ce l’avrebbe fatta a giocare ancora e che si sarebbe ritirato.

Ma non sarà così! Il maiorchino sogna un addio al tennis diverso e ha lavorato molto duramente per poter tornare in campo: adesso c’è una data.

Con un video sui social, Nadal ha annunciato che tornerà in campo per il torneo di Brisbane, in programma la prima settimana di gennaio.

L’annuncio di Nadal

“Ciao a tutti. Dopo un anno lontano dalle competizioni, è arrivato il momento di ritornare. Sarà a Brisbane e sarà la prima settimana di gennaio. Ci vediamo lì“, ha detto Nadal sui suoi social network.