Ducati, regalo di Natale dopo i successi sportivi: bonus in busta paga ai dipendenti

SportFair

Vittoria in Superbike, Supersport e MotoGp. La Ducati ha monopolizzato la stagione motociclistica a suon di vittorie e trofei. Successi che partono da chi lavora a Borgo Panigale e si concludono in pista con il talento dei piloti che trasformano in vittorie gli sforzi di fabbrica.

È per questo motivo che, dopo aver festeggiato la vittoria del Mondiale di MotoGP griffata Pecco Bagnaia, Ducati ha scelto di fare un gradito regalo di Natale ai suoi lavoratori aggiungendo un bonus da 500 euro in più in busta paga.

“La rsu e le organizzazioni sindacali hanno insistito per il raggiungimento di questo accordo sulla base degli straordinari successi raggiunti nel 2023 e sulle legittime aspettative di tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori di Ducati Motor. – si legge in un comunicato – La rsu, Fiom, Fim e Uilm Bologna esprimono soddisfazione per il risultato raggiunto e confermano il proprio impegno per chiudere in tempi brevi anche la trattativa per il rinnovo del contratto aziendale che prevedrà importanti avanzamenti sui temi dei diritti, dell’occupazione e del salario per tutti i dipendenti dell’azienda“.