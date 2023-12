Dominik Paris da impazzire: domina in discesa sulla Saslong 22 anni dopo Ghedina!

SportFair

Delirio Dominik Paris sul traguardo della Saslong. L’Italia torna a prendersi la discesa della Val Gardena, a distanza di 22 anni dall’ultima volta firmata da Kristian Ghedina. L’italiano è stato protagonista di una prestazione eccezionale nella discesa della Val Gardena valevole per la Coppa del Mondo, chiusa in 1’59″84 davanti al norvegese Aleksander Aamodt Kilde e all’americano Bryce Bennett.

Per Paris si tratta 22° trionfo in Coppa del Mondo, il 18° in discesa. Quarta posizione per il francese Cyprien Sarrazin a 65 centesimi, poi il quinto posto del canadese James Crawford a 67 centesimi e sesto il francese Nils Allegre a 87. Settimo Mattia Casse. Al 15° posto Florian Schieder a 1.60 dalla vetta, 19° Christof Innerhofer a 1.66.